Волгарь - Нефтехимик: 21 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
3:0

Волгарь - Нефтехимик: 21 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
21 авг. 2016, 18:00 МСК
21.08.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Волгарь
3 : 1
Нефтехимик
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Волгарь
3
Нефтехимик
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Нефтехимик
2 : 0
Волгарь
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Нефтехимик
2
Волгарь
0
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Волгарь
3 : 0
Нефтехимик
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Волгарь
3
Нефтехимик
0
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Нефтехимик
3 : 1
Волгарь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Нефтехимик
3
Волгарь
1
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 19:00
Волгарь
1 : 1
Нефтехимик
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 19:00
Волгарь
1
Нефтехимик
1

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