Виктория - Ганновер-96: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Виктория
Гамбург
0:2

Виктория - Ганновер-96: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
4 авг. 2013, 15:30 МСК
4.08.2013, 15:30 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Ганновер-96
мин
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Фелипе
Фелипе
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
7
Приб
Эдгар Приб
17
Дукщ
Марвин Дукщ
31
Антон
Вальдемар Антон
28
Франке
Марсель Франке
11
Майна
Линтон Майна
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
35
Муслия
Флоран Муслия
Запасные
23
Эссер
Михаэль Эссер
-
3
Альборнос
Миико Альборнос
-
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
-
4
Корб
Юлиан Корб
-
2
Елец
Йосип Елец
-
18
Фоссум
Ивер Фоссум
-
10
Харагучи
Генки Харагучи
-
33
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:30
Виктория
0 : 2
Ганновер-96
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:30
Виктория
0
Ганновер-96
2

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