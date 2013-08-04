Виктория

Гамбург
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Германия
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Результаты
Результаты
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:30
Виктория
0 : 2
Ганновер-96
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:30
1 раунд
Виктория
0
Ганновер-96
2
Германия. Кубок , 1 раунд
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