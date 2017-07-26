Матч завершен
Вииторул
Констанца
1:0
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2017, 21:00 МСК
26.07.2017, 21:00 МСК
среда
Составы
Вииторул
мин
21
Боли
Кевин Боли
90
6
Бензар
Ромарио Бензар
90
22
Ганя
Кристиан Ганя
90
Запасные
7
Коман
Флоринел Коман
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
30
Меркис
Георгис Меркис
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
6
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
10
Бертольо
Факундо Бертольо
90
16
Винисиус
Винисиус
90
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
11
Александру
Нектариос Александру
4
Артиматас
Костакис Артиматас