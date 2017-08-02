Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Карлао 54
Меркис 93
Де Камарго 94
Эфрем 105
4:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Вииторул
Констанца
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2017, 20:00 МСК
2.08.2017, 20:00 МСК
среда
Составы
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
50
Карлао
Карлао
54'
54'
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
10
Бертольо
Факундо Бертольо
90
16
Винисиус
Винисиус
90
77
Вандер
Вандер
90
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
94'
94'
90
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
30
Меркис
Георгис Меркис
93'
11
Александру
Нектариос Александру
6
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
105'
4
Артиматас
Костакис Артиматас
Вииторул
мин
7
Коман
Флоринел Коман
90
21
Боли
Кевин Боли
90
6
Бензар
Ромарио Бензар
90
22
Ганя
Кристиан Ганя
90