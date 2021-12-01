Труа - Лорьян: 01 декабря 2021 смотреть онлайн

Труа
Труа
-:-

Труа - Лорьян: 01 декабря 2021 смотреть онлайн

Лорьян
Лорьян
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
1 дек. 2021, -:- МСК
1.12.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

28.05.2017 28 мая 2017 вс 22:00
Лорьян
0 : 0
Труа
28.05.2017 28 мая 2017 вс 22:00
Лорьян
0
Труа
0
25.05.2017 25 мая 2017 чт 21:45
Труа
2 : 1
Лорьян
25.05.2017 25 мая 2017 чт 21:45
Труа
2
Лорьян
1
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Труа
0 : 1
Лорьян
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Труа
0
Лорьян
1
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Лорьян
4 : 1
Труа
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Лорьян
4
Труа
1
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:00
Лорьян
3 : 2
Труа
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:00
Лорьян
3
Труа
2
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:00
Труа
2 : 2
Лорьян
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:00
Труа
2
Лорьян
2