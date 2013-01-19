Матч завершен
Лорьян
Лорьян
3:2
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
19 янв. 2013, 22:00 МСК
19.01.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы