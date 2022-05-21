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Лига 1
Лорьян VS Труа
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Лорьян - Труа: 21 мая 2022 смотреть онлайн
Лорьян
Лорьян
-:-
Лорьян - Труа: 21 мая 2022 смотреть онлайн
Труа
Труа
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
21 мая 2022, -:- МСК
21.05.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Лорьян
мин
30
Нарди
Пауль Нарди
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
21
Морель
Жереми Морель
15
Лапорт
Жульен Лапорт
14
Эрго
Жером Эрго
19
Висса
Йоанн Висса
19
Висса
Йоанн Висса
6
Абержель
Лоран Абержель
8
Чалоба
Трево Чалоба
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
23
Монконду
Тома Монконду
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
7
Диарра
Стефан Диарра
-
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Труа
мин
1
Желязны
Эрвин Желязны
23
Траоре
Шарль Траоре
24
Жиродо
Джимми Жиродо
22
Эрейе
Кристоф Эрейе
10
Ниве
Бенжамин Ниве
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
6
Азамум
Карим Азамум
27
Конфа
Алуа Конфа
29
Грандсир
Самуэль Грандсир
Запасные
4
Вискаррондо
Освальдо Вискаррондо
-
17
Обьянг
Жоанн Обьянг
-
14
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
28
Пеле
Брайан Пеле
-
26
Ньян
Адама Ньян
-
Прошлые матчи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
22:00
Лорьян
0 : 0
Труа
28.05.2017
28 мая 2017
вс
22:00
Лорьян
0
Труа
0
25.05.2017
25 мая 2017
чт
21:45
Труа
2 : 1
Лорьян
25.05.2017
25 мая 2017
чт
21:45
Труа
2
Лорьян
1
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Труа
0 : 1
Лорьян
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Труа
0
Лорьян
1
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
Лорьян
4 : 1
Труа
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
Лорьян
4
Труа
1
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:00
Лорьян
3 : 2
Труа
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:00
Лорьян
3
Труа
2
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
21:00
Труа
2 : 2
Лорьян
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
21:00
Труа
2
Лорьян
2