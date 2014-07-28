Матч завершен
Сызрань-2003
Сызрань
1:0
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
28 июля 2014, 17:00 МСК
28.07.2014, 17:00 МСК
понедельник
Составы