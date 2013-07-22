Матч завершен
Сызрань-2003
Сызрань
2:1
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
22 июля 2013, 18:00 МСК
22.07.2013, 18:00 МСК
понедельник
Составы