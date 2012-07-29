Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
1:1
( 4 : 5)
Матч завершен
Сызрань-2003
Сызрань
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
29 июля 2012, 17:30 МСК
29.07.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Составы