Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:2
( 8 : 7)
Матч завершен
Ангушт
Назрань
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
24 июля 2015, 18:30 МСК
24.07.2015, 18:30 МСК
пятница
Составы