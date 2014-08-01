Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:0
Матч завершен
Ангушт
Назрань
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
1 авг. 2014, 18:00 МСК
1.08.2014, 18:00 МСК
пятница
Составы