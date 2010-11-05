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Спартак-Нальчик VS Сатурн
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Спартак-Нальчик - Сатурн: 05 ноября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Концедалов 45
Гошоков 64
2:0
Спартак-Нальчик - Сатурн: 05 ноября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
5 нояб. 2010, 16:00 МСК
5.11.2010, 16:00 МСК
пятница
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Колинько
Александр Колинько
90
0
Йованович
Милан Йованович
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Васин
Виктор Васин
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
45'
45'
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
75
0
Гошоков
Арсен Гошоков
64'
64'
90
0
Дядюн
Владимир Дядюн
32
Запасные
0
Отто
Отто
-
0
Хохлов
Александр Хохлов
-
0
Рылов
Артур Рылов
58
0
Дышеков
Аслан Дышеков
-
0
Маляров
Никита Маляров
-
0
Голич
Йован Голич
15
0
Жезус
Рикардо Жезус
0
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Сапета
Александр Сапета
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Махмудов
Эмин Махмудов
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Топич
Марко Топич
87
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
-
0
Евсеев
Вадим Евсеев
-
0
Грачев
Дмитрий Грачев
-
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
0
Копунек
Камил Копунек
-
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
-
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
3
События
Матч окончен 2:0
Замена
Рикардо Жезус
Гогита Гогуа
90'
87'
Замена
Владимир Кузьмичев
Марко Топич
Желтая карточка
Казбек Гетериев
85'
Замена
Йован Голич
Давид Сирадзе
75'
ГОЛ! 2:0
Арсен Гошоков
64'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Роман Концедалов
45'
Замена
Артур Рылов
Владимир Дядюн
32'
Прошлые матчи
05.11.2010
05 нояб. 2010
пт
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сатурн
05.11.2010
05 нояб. 2010
пт
16:00
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
0
19.07.2010
19 июля 2010
пн
19:45
Сатурн
3 : 1
Спартак-Нальчик
19.07.2010
19 июля 2010
пн
19:45
Сатурн
3
Спартак-Нальчик
1
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
15:30
Сатурн
1 : 0
Спартак-Нальчик
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
15:30
Сатурн
1
Спартак-Нальчик
0
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Сатурн
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
1
Сатурн
1
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
14:00
Сатурн
1 : 1
Спартак-Нальчик
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
14:00
Сатурн
1
Спартак-Нальчик
1
15.03.2008
15 марта 2008
сб
19:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Сатурн
15.03.2008
15 марта 2008
сб
19:00
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
1
22.09.2007
22 сент. 2007
сб
16:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Сатурн
22.09.2007
22 сент. 2007
сб
16:00
Спартак-Нальчик
1
Сатурн
3
19.05.2007
19 мая 2007
сб
17:00
Сатурн
1 : 1
Спартак-Нальчик
19.05.2007
19 мая 2007
сб
17:00
Сатурн
1
Спартак-Нальчик
1
05.11.2006
05 нояб. 2006
вс
-:-
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сатурн
05.11.2006
05 нояб. 2006
вс
-:-
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
0
15.07.2006
15 июля 2006
сб
23:00
Сатурн
1 : 4
Спартак-Нальчик
15.07.2006
15 июля 2006
сб
23:00
Сатурн
1
Спартак-Нальчик
4
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