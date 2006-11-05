Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
5 нояб. 2006, -:- МСК
5.11.2006, -:- МСК
воскресенье
Составы