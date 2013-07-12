Матч завершен
Спартак
Йошкар-Ола
0:1
Матч завершен
Рубин-2
Казань
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
12 июля 2013, 17:30 МСК
12.07.2013, 17:30 МСК
пятница
Составы