Рубин-2

Казань
Подписаться
Сайт
Страна
Россия
Стадион
Рубин
Лента
Состав
Результаты
Результаты
22.07.2013 22 июля 2013 пн 17:00
Рубин-2
1 : 4
Волга
22.07.2013 22 июля 2013 пн 17:00
1/128 финала
Рубин-2
1
Волга
4
Россия. Кубок , 1/128 финала
12.07.2013 12 июля 2013 пт 17:30
Спартак
0 : 1
Рубин-2
12.07.2013 12 июля 2013 пт 17:30
1/256 финала
Спартак
0
Рубин-2
1
Россия. Кубок , 1/256 финала
Подробнее