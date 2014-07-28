Спартак

Йошкар-Ола
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Страна
Россия
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Тренер
Александр Ненашкин
А. Ненашкин
Лента
Состав
Результаты
Результаты
28.07.2014 28 июля 2014 пн 17:00
Динамо
4 : 0
Спартак
28.07.2014 28 июля 2014 пн 17:00
1/128 финала
Динамо
4
Спартак
0
Россия. Кубок , 1/128 финала
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