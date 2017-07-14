Динамо

Киров
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Страна
Россия
Стадион
Россия
Тренер
Константин Оленев
К. Оленев
Лента
Состав
Результаты
Результаты
14.07.2017 14 июля 2017 пт 13:00
Делин
3 : 0
Динамо
14.07.2017 14 июля 2017 пт 13:00
1/256 финала
Делин
3
Динамо
0
Россия. Кубок , 1/256 финала
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