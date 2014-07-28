Матч завершен
Динамо
Киров
4:0
Матч завершен
Спартак
Йошкар-Ола
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
28 июля 2014, 17:00 МСК
28.07.2014, 17:00 МСК
понедельник
Составы