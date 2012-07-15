Матч завершен
Спартак
Йошкар-Ола
0:1
Матч завершен
Рубин-2
Казань
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
15 июля 2012, 17:00 МСК
15.07.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Составы