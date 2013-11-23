Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
23 нояб. 2013, 22:00 МСК
23.11.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы