Матч завершен
Сошо
Монбельяр
2:3
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
11 авг. 2012, 22:00 МСК
11.08.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы