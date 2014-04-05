Матч завершен
Бастия
Бастия
2:2
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
5 апр. 2014, 21:00 МСК
5.04.2014, 21:00 МСК
суббота
Составы