Матч завершен
Сошо
Монбельяр
0:0
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
31 авг. 2013, 21:00 МСК
31.08.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы