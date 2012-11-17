Матч завершен
Аяччо
Аяччо
0:1
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
17 нояб. 2012, 22:00 МСК
17.11.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы