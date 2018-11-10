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Сибирь VS Мордовия
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Сибирь - Мордовия: 10 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:0
Сибирь - Мордовия: 10 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 21 тур
ФНЛ,
21 тур
Россия
10 нояб. 2018, 13:00 МСК
10.11.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сибирь
мин
-
Гладышев
Алексей Гладышев
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
Мордовия
мин
-
Поярков
Денис Поярков
90
-
Обухов
Владимир Обухов
90
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Алексей Гладышев
89'
80'
Желтая карточка
Денис Поярков
57'
Желтая карточка
Владимир Обухов
Желтая карточка
Михаил Смирнов
17'
Прошлые матчи
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
13:00
Сибирь
0 : 0
Мордовия
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
13:00
Сибирь
0
Мордовия
0
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3
Сибирь
0
08.03.2017
08 марта 2017
ср
17:00
Мордовия
0 : 0
Сибирь
08.03.2017
08 марта 2017
ср
17:00
Мордовия
0
Сибирь
0
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1
Мордовия
0
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
2
Сибирь
0
18.07.2013
18 июля 2013
чт
15:00
Сибирь
4 : 2
Мордовия
18.07.2013
18 июля 2013
чт
15:00
Сибирь
4
Мордовия
2
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:00
Мордовия
0 : 2
Сибирь
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:00
Мордовия
0
Сибирь
2
20.03.2012
20 марта 2012
вт
14:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
20.03.2012
20 марта 2012
вт
14:00
Сибирь
2
Мордовия
1
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 0
Сибирь
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
Мордовия
1
Сибирь
0
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
Сибирь
2
Мордовия
1
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