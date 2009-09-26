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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Осер
Осер
Педретти 63
Ангбар 84
2:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 7 тур
Лига 1,
7 тур
Франция
26 сент. 2009, 20:00 МСК
26.09.2009, 20:00 МСК
суббота
Составы
Осер
мин
0
Сорен
Оливье Сорен
90
0
Грихтинг
Стефан Грихтинг
90
0
Миньо
Жан Паскаль Миньо
90
0
Кулибали
Адама Кулибали
90
0
Ангбар
Седрик Ангбар
84'
84'
90
0
Капуэ
Орельен Капуэ
46
0
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
63'
63'
90
0
Бирса
Вальтер Бирса
90
0
Йелень
Иренеуш Йелень
90
0
Никулаэ
Даниэль Никулаэ
88
Запасные
0
Риу
Реми Риу
0
Нэрри
Мусса Нэрри
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Шафни
Камел Шафни
0
Лежен
Кевин Лежен
0
Олиеч
Деннис Олиеч
Гренобль
мин
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Робен
Мартиаль Робен
76
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Манфруа
Джимми Манфруа
90
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Батльес
Лоран Батльес
87
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
70
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Соже
Давид Соже
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
0
Маке
Лоран Маке
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Бойя
Пьер Бойя