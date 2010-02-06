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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Любоя 8
Акрур 10
Мацуи 36
Акрур 42
Мацуи 53
5:0
Матч завершен
Осер
Осер
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
6 февр. 2010, 21:00 МСК
6.02.2010, 21:00 МСК
суббота
Составы
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
81
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
36'
53'
36', 53'
90
0
Ромао
Алексис Ромао
74
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
8'
8'
85
0
Акрур
Нассим Акрур
10'
42'
10', 42'
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Раве
Йорик Раве
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Тадич
Йосип Тадич
Осер
мин
0
Сорен
Оливье Сорен
90
0
Берто
Жереми Берто
90
0
Грихтинг
Стефан Грихтинг
90
0
Миньо
Жан Паскаль Миньо
90
0
Ангбар
Седрик Ангбар
90
0
Капуэ
Орельен Капуэ
77
0
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
90
0
Шафни
Камел Шафни
90
0
Олиеч
Деннис Олиеч
61
0
Йелень
Иренеуш Йелень
90
Запасные
0
Риу
Реми Риу
0
Малага
Кевин Малага
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Бирса
Вальтер Бирса
0
Конту
Рой Конту
0
Саного
Яя Саного