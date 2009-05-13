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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Осер
Осер
Йелень 37
Йелень 74
2:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 35 тур
Лига 1,
35 тур
Франция
13 мая 2009, 20:00 МСК
13.05.2009, 20:00 МСК
среда
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Осер
мин
0
Сорен
Оливье Сорен
90
0
Дудка
Дариуш Дудка
90
0
Берто
Жереми Берто
90
0
Грихтинг
Стефан Грихтинг
90
0
Миньо
Жан Паскаль Миньо
90
0
Ангбар
Седрик Ангбар
90
0
Каленберг
Томас Каленберг
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
90
0
Шафни
Камел Шафни
64
0
Бирса
Вальтер Бирса
79
0
Йелень
Иренеуш Йелень
37'
74'
37', 74'
90
Запасные
0
Риу
Реми Риу
0
Нэрри
Мусса Нэрри
0
Сидибе
Амаду Сидибе
0
Лежен
Кевин Лежен
0
Никулаэ
Даниэль Никулаэ
0
Олиеч
Деннис Олиеч
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Витакич
Миливое Витакич
31
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
78
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Бойя
Пьер Бойя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
65
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Флашез
Максанс Флашез
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Раве
Йорик Раве
0
Туре
Ларсен Туре