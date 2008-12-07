Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:0
Матч завершен
Осер
Осер
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
7 дек. 2008, 19:00 МСК
7.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
90
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
57
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
54
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Пайо
Санди Пайо
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Банинг
Альберт Банинг
0
Акрур
Нассим Акрур
Осер
мин
0
Риу
Реми Риу
90
0
Грихтинг
Стефан Грихтинг
90
0
Миньо
Жан Паскаль Миньо
90
0
Кулибали
Адама Кулибали
90
0
Ангбар
Седрик Ангбар
90
0
Каленберг
Томас Каленберг
90
0
Шафни
Камел Шафни
90
0
Нэрри
Мусса Нэрри
90
0
Лежен
Кевин Лежен
78
0
Никулаэ
Даниэль Никулаэ
90
0
Кверсия
Жюльен Кверсия
66
Запасные
0
Сорен
Оливье Сорен
0
Жассе
Максим Жассе
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Ланжиль
Стивен Ланжиль
0
Китамбала
Линель Китамбала
0
Олиеч
Деннис Олиеч