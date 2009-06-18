Матч завершен
Мордовия
Саранск
2:1
Матч завершен
Химик
Дзержинск
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
18 июня 2009, 17:00 МСК
18.06.2009, 17:00 МСК
четверг
Составы