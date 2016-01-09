Хаддерсфилд Таун - Рединг: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
2:2
Первый матч 2:5

Хаддерсфилд Таун - Рединг: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Рединг
Рединг
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
9 янв. 2016, 18:00 МСК
9.01.2016, 18:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Хаддерсфилд Таун
мин
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
27
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
8
Чалоба
Трево Чалоба
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
6
Хогг
Джонатан Хогг
7
Бакуна
Жуниньо Бакуна
22
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Запасные
9
Качунга
Элиас Качунга
-
16
Грант
Карлан Грант
-
24
Мунье
Стив Мунье
-
Рединг
мин
1
Уокер
Сэм Уокер
-
Риномхота
Энди Риномхота
2
Гантер
Крис Гантер
10
Свифт
Джон Свифт
24
Блэкетт
Тайлер Блэкетт
4
Моррисон
Майкл Моррисон
27
Ричардс
Омар Ричардс
26
Адам
Чарли Адам
29
Пеле
Пеле
19
Мейте
Яку Мейте
47
Пушкаш
Георге Пушкаш

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
Рединг
5 : 2
Хаддерсфилд Таун
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
Рединг
5
Хаддерсфилд Таун
2
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
2 : 2
Рединг
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
2
Рединг
2
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Рединг
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
0
Рединг
1

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