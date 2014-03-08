Матч завершен
Генгам
Генгам
0:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
8 марта 2014, 22:00 МСК
8.03.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы