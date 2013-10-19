Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:2
Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
19 окт. 2013, 21:00 МСК
19.10.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы