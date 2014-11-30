Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:0
Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
30 нояб. 2014, 19:00 МСК
30.11.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Составы