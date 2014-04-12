Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
12 апр. 2014, 21:00 МСК
12.04.2014, 21:00 МСК
суббота
Составы