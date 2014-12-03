Матч завершен
Бастия
Бастия
1:2
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
3 дек. 2014, 21:00 МСК
3.12.2014, 21:00 МСК
среда
Составы