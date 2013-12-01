Матч завершен
Бастия
Бастия
2:0
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
1 дек. 2013, 19:00 МСК
1.12.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы