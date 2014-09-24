Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:1
Матч завершен
Ланс
Ланс
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
24 сент. 2014, 20:00 МСК
24.09.2014, 20:00 МСК
среда
Составы