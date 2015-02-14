Матч завершен
Ланс
Ланс
0:2
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
14 февр. 2015, 22:00 МСК
14.02.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы