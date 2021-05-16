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Лига 1
Дижон VS Нант
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Дижон - Нант: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Дижон
Дижон
-:-
Дижон - Нант: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Нант
Нант
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
16 мая 2021, 22:00 МСК
16.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дижон
мин
1
Расьоппи
Антони Расьоппи
3
Музинга
Нгонда Музинга
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
5
Кулибали
Сену Кулибали
4
Панцо
Джонатан Панцо
2
Боэ
Саша Боэ
22
Ндонг
Дидье Ндонг
10
Бензия
Яссин Бензия
9
Целина
Берсант Целина
15
Ассале
Рожер Ассале
Запасные
16
Альягбе
Сатурнин Альягбе
-
26
Чафик
Фуад Чафик
-
12
Загре
Артур Загре
-
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
-
14
Мари
Жордан Мари
-
17
Бальде
Мама Бальде
-
29
Добре
Алекс Добре
-
11
Конате
Мусса Конате
-
27
Камара
Абубакар Камара
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
Прошлые матчи
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1
Дижон
1
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3
Нант
3
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1 : 0
Дижон
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1
Дижон
0
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Нант
3 : 0
Дижон
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Нант
3
Дижон
0
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Дижон
2 : 0
Нант
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Дижон
2
Нант
0
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Нант
1 : 1
Дижон
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Нант
1
Дижон
1
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Нант
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Дижон
1
Нант
0
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
21:00
Нант
3 : 1
Дижон
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
21:00
Нант
3
Дижон
1
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
Дижон
0 : 1
Нант
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
Дижон
0
Нант
1
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#Лига 1
22 августа 2019, 22:30