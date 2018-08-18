Дижон - Нант: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
2:0

Дижон - Нант: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
18 авг. 2018, 21:00 МСК
18.08.2018, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Дижон
мин
1
Расьоппи
Антони Расьоппи
3
Музинга
Нгонда Музинга
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
5
Кулибали
Сену Кулибали
4
Панцо
Джонатан Панцо
2
Боэ
Саша Боэ
22
Ндонг
Дидье Ндонг
10
Бензия
Яссин Бензия
9
Целина
Берсант Целина
15
Ассале
Рожер Ассале
Запасные
16
Альягбе
Сатурнин Альягбе
-
26
Чафик
Фуад Чафик
-
12
Загре
Артур Загре
-
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
-
14
Мари
Жордан Мари
-
17
Бальде
Мама Бальде
-
29
Добре
Алекс Добре
-
11
Конате
Мусса Конате
-
27
Камара
Абубакар Камара
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1
Дижон
1
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
3 : 3
Нант
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
3
Нант
3
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Нант
1 : 0
Дижон
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Нант
1
Дижон
0
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Нант
3 : 0
Дижон
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Нант
3
Дижон
0
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Дижон
2 : 0
Нант
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Дижон
2
Нант
0
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Нант
1 : 1
Дижон
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Нант
1
Дижон
1
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Дижон
1 : 0
Нант
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Дижон
1
Нант
0
24.02.2017 24 февр. 2017 пт 21:00
Нант
3 : 1
Дижон
24.02.2017 24 февр. 2017 пт 21:00
Нант
3
Дижон
1
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
Дижон
0 : 1
Нант
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
Дижон
0
Нант
1

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