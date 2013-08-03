Баумберг - Ингольштадт: 03 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Баумберг
1:4

Баумберг - Ингольштадт: 03 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ингольштадт
Ингольштадт
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
3 авг. 2013, 16:30 МСК
3.08.2013, 16:30 МСК
суббота
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События

Матч окончен 1:4

Прошлые матчи

03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:30
Баумберг
1 : 4
Ингольштадт
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:30
Баумберг
1
Ингольштадт
4

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