Баумберг

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Германия
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Результаты
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:30
Баумберг
1 : 4
Ингольштадт
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:30
1 раунд
Баумберг
1
Ингольштадт
4
Германия. Кубок , 1 раунд
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