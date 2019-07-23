Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
Кобялко 33
2:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2019, 18:00 МСК
23.07.2019, 18:00 МСК
вторник
Составы
Арарат-Армения
мин
-
Кобялко
Антон Кобялко
33'
33'
90