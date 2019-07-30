Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
Эрнандес 74
1:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
30 июля 2019, 18:45 МСК
30.07.2019, 18:45 МСК
вторник
Составы
Линкольн
мин
3
Чиполина
Джозеф Чиполина
90
14
Чиполина
Рой Чиполина
90
10
Эрнандес
Энтони Эрнандес
74'
74'
90
Запасные
13
Голдвин
Кайл Голдвин
22
Понс
Ален Понс
66
Бритто
Итан Бритто
30
Кумбес
Джейми Кумбес
Арарат-Армения
мин
77
Аветисян
Петрос Аветисян
90
Запасные
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
8
Малакян
Гор Малакян
32
Кобялко
Антон Кобялко