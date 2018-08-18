Редингхаузен - Динамо: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Редингхаузен
Редингхаузен
3:2

Редингхаузен - Динамо: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Дрезден
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
18 авг. 2018, 16:30 МСК
18.08.2018, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Динамо
мин
16
Хайзе
Филип Хайзе
90
31
Хамалайнен
Брайан Хамалайнен
90
3
Думич
Дарио Думич
90
20
Эберт
Патрик Эберт
90
Запасные
2
Вальквист
Линус Вальквист
-
14
Коне
Мусса Коне
-
28
Атик
Бариш Атик
-

События

Матч окончен 3:2
88'
Желтая карточка
Дарио Думич
59'
Желтая карточка
Брайан Хамалайнен

Прошлые матчи

18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Редингхаузен
3 : 2
Динамо
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Редингхаузен
3
Динамо
2

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