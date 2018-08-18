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Кубок Германии
Редингхаузен VS Динамо
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Редингхаузен - Динамо: 18 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Редингхаузен
Редингхаузен
3:2
Редингхаузен - Динамо: 18 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Дрезден
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
18 авг. 2018, 16:30 МСК
18.08.2018, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Динамо
мин
16
Хайзе
Филип Хайзе
90
31
Хамалайнен
Брайан Хамалайнен
90
3
Думич
Дарио Думич
90
20
Эберт
Патрик Эберт
90
Запасные
2
Вальквист
Линус Вальквист
-
14
Коне
Мусса Коне
-
28
Атик
Бариш Атик
-
События
Матч окончен 3:2
88'
Желтая карточка
Дарио Думич
59'
Желтая карточка
Брайан Хамалайнен
Прошлые матчи
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:30
Редингхаузен
3 : 2
Динамо
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:30
Редингхаузен
3
Динамо
2
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