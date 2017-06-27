Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Санта-Колома
Санта-Колома
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
27 июня 2017, 19:00 МСК
27.06.2017, 19:00 МСК
вторник
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