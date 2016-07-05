Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
Стекеленбург 12
Ка 84
Едигарян 88
3:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Санта-Колома
Санта-Колома
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
5 июля 2016, 18:00 МСК
5.07.2016, 18:00 МСК
вторник
Составы
Алашкерт
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
12'
12'
90
-
Консидайн
Эндрю Консидайн
90
-
Ка
Бокунджи Ка
84'
84'
90
-
Едигарян
Артур Едигарян
88'
88'
90
Санта-Колома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Лима
Ильдефонс Лима
90
-
Матеуш
Матеуш
90